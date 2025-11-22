は過去10年、1人気が制したのはグランアレグリアが2020・21年連覇を達成した2回のみ。近3年は馬券外に敗れ、昨年は4→7→10人気決着で3連単は12万8450円を記録した。単勝オッズ1桁台が9勝と上位人気の一角がアタマになるが、単勝オッズ10倍以上は1着1回2着2回3着7回。いわゆるヒモ荒れの傾向にある。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「」を取り上げる。 ■オフトレイ