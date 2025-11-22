■スノウは食いしん坊■今週のフランス語【peche（ペシュ）】＝魚釣り同じ綴りで「桃」という意味も。桃は「ペルシアの」を表すラテン語が転じたもので、釣りは別のラテン語から派生した動詞の名詞形。語源が異なります。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日家