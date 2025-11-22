¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥ë¡õ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù¤è¤ê¡¢6·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤Î±ÇÁü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏHANA¤ÎÂ¾¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡¢TAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤âÅÐ¾ì¡ª 40ËüÄÌ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´²ñ¾ìÂ¨Æü´°Çä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥Óー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢2¥õ·î