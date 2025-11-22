政府の資源エネルギー庁が10月31日に公表した「今夏の電力需給及び今冬以降の需給見通し・運用について」と題された資料が突きつける、首都の電力供給の脆弱さとは――。（イトモス研究所所長小倉健一）資源エネルギー庁の資料に書いてあったもの東日本大震災の直後に実施された「計画停電」の記憶は、多くの日本人にとって過去の出来事として風化しつつある。首都・東京において、計画停電は決して過去の悪夢ではなく、すぐそ