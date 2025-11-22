気づけばは11月17日に、同社の運営するゲーミングPC検索サイト「gg」において、お気に入り登録したゲーミングPCが値下げされた際に、サイト内でユーザーに知らせる「値下げ通知機能」を公開した。●お得でストレスのない購入判断が可能に今回の「gg」における「値下げ通知機能」の追加は、ゲーミングPCの価格が毎日のように変動するため、「ほしいゲーミングPCが安くなる瞬間を逃しやすい」という課題に対応すべく行われている