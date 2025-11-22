º£·î14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤¬º£Åß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ­¼Ô¤¬±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGIVEMESPORT¡Ù¤Ç¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤Ï½é´üÃÊ³¬¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¡ØGIVEMESPORT¡Ù¤Ï¡Ö¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê