総合格闘家の堀口恭司は22日（日本時間23日）、カタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」の公開計量セレモニーに参加。約9年ぶりのUFC復帰戦で対戦するフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）とフェースオフを披露した。 ■「飯食って力つけたから、明日やるだけ」 堀口とウランベコフはともに125.5ポンド（56.93キロ）で公式計量をパス。公開計量セレモニーでは握手を交わし