「本離れ」が懸念される中、「文学フリマ」という自主製作本の展示即売会が20年以上にわたって愛好家たちの間で定着し、静かなブームになっている。23日には「文学フリマ東京４１」と題して東京ビッグサイトで開催される。同イベントに初参加する俳優・歌手で作家の中江有里は、これまで新聞や雑誌に執筆しながら書籍化されなかった「書評」を一冊に編集して出品するという。中江にその思いを聞いた。 【写真】熱狂的な阪