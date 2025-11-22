最後まで深々と、応援席に頭を下げた。杏林大の主将・鈴木悠太外野手（４年＝修徳）は、あふれる涙を何度もぬぐった。第５６回明治神宮大会準々決勝。創部４０年目。初の全国大会は延長１０回、名城大に２−３でサヨナラ負け。会見場では気丈に振る舞ったが、チームへの思いを語ると言葉に詰まり、泣いた。４年間、青春を完全燃焼できた証だった。「勝ちたかったです。全国で勝つ難しさ、１球の重みを知りました。監督さんを始