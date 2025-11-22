まさしく激レア体験。さらば青春の光の東ブクロが11月21日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、パチンコホールでの仰天エピソードを語った。【映像】東ブクロがパチンコ店で見つけた人気俳優番組では、新企画「パチ業界のスゴい人！激プレミアさんを連れてきた」を実施。文字通り、パチンコ業界でスゴい経験や実績を持つ人物を紹介するといった内容で、プレミアな経験について語られた。これに東ブクロは「12年くらい前