その一瞬だけで、ファンは悶絶する。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月20日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、黒タイツを履いたほっそり美脚を入場シーンで披露。ファンから「ヤベ…美脚すぎる」「美人すぎて苦しい」といったコメントが次々に寄せられた。【映像】黒タイツも映える！中田花奈の美脚Mリーガーとして3年目のシーズンを迎えた中田だが、タレント活動ではアイドル時代から挑戦していたグラビアが、