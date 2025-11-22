食楽web 四季折々の自然と温泉に恵まれた箱根。紅葉を味わえるシーズンは、街歩きの楽しさもひとしおです。今回は、美術館や観光スポットを巡る途中に、ほっと一息つける雰囲気の素晴らしいカフェを4軒を厳選してご紹介します。 かためプリンが名物の古民家カフェ『仙石原茶屋』 かつて人気食堂だった『金時食堂』の跡地を改装し、古民家の温もりを残して生まれ変わった『仙石原茶屋』。木造平屋の落ち着いた佇まい