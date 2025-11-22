ラオスから帰国された愛子さま＝22日午前、成田空港（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは22日朝、民間機で成田空港に到着し、公式訪問先のラオスから帰国された。宮内庁を通じて感想を文書で公表し「充実した心に残る訪問となりました。両国の豊かな交流が若い世代にもしっかりと根付いていることを心強く感じました」と記した。その上で「両国の国民の相互理解や関心がさらに深まり、友好親善と協力の関係がより一層