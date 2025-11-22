秋篠宮妃・紀子さまと長男・悠仁さまが、デフリンピック競技観戦などのため、伊豆大島に到着されました。きょう（22日）午前10時半ごろ、紀子さまと悠仁さまは船で東京・伊豆諸島の大島に着き、出迎えた人たちに笑顔で手を振られました。お2人は午後、2013年の台風26号による犠牲者の慰霊のため、「大島町メモリアル公園」を訪問し、慰霊碑に供花される予定です。当時、台風26号では島内で土石流が発生し、36人が死亡、3人が行方不