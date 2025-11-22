島根・松江市の市街地で、大型の白鳥「コブハクチョウ」の姿がカメラに捉えられた。通報を受けた県職員が苦戦しつつも無事保護。コブハクチョウは保護するにも許可が必要で、県は発見した際には刺激しないよう呼びかけている。街に迷い込んだ大型の白鳥島根・松江市の道路で17日に撮影されたのは、迷子の「コブハクチョウ」だ。車の真横を自由に走り回っていた。目撃者は、「CG映像みたいな。本物？と思いながら」と目を疑ったと語