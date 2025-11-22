先日行われた2026W杯欧州予選でデンマーク代表を撃破し、劇的な形でW杯出場を決めたスコットランド代表。キーラン・ティアニーの決勝ゴールに話題が集まりがちだが、スコットランドに勢いをつける先制点をバイシクルシュートで決めたMFスコット・マクトミネイのパフォーマンスも見逃せない。昨季ナポリのスクデットに大きく貢献したマクトミネイは、スコットランドサッカー界の英雄だ。ナポリで得点力に磨きがかかり、それが今回の