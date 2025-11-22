2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか絶賛公開中。この度、入場者特典第2弾「オリジナルステッカー」の配布が決定！マッツの誕生日限定の入場者プレゼントも配布される。