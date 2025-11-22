西武は22日、台湾・統一ライオンズの林安可（リン・アンコー）外野手（28）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は「73」に決まった。現地メディアは2年契約プラス1年間のオプションで、年俸や移籍金などを含めた総額は400万ドル（約6億2400万円）と報じている。林は球団を通じ「今回、このような機会をいただき本当に感謝しています。日本の野球に挑戦できることを心からうれしく思っていますし、自分の持ち味をしっかり