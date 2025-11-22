楽天・石井一久GM（52）の妻で、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が22日、自身のインスタグラムを更新。21世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成したドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）との再会ショットを公開した。ロバーツ監督は現在、来日中だが、木佐は「Good old buddy since 2002今週は嬉しい再会」とツーショットをアップ。「2002から2004までLA DodgersでチームメイトだったDave」と石井氏がドジャース