「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）パレード開始前に御堂筋では多くのファンが沿道につめかけた。終了後、パレード実行委員会は観衆が約２０万人と発表した。早朝から場所取りを行うファンもいた御堂筋。特製のボードを製作して準備する様子もうかがえた。阪神は前日に首脳陣、選手たちが乗る号車を発表した。振り分けは以下の通り。【１号車】藤川監督、安藤コーチ、小谷野コーチ、村上、及川、島本、