グループAKMUが、12年の関係を終えてYGエンターテインメントを離れることになった。【画像】「G-DRAGONと出くわしたのは…」“同じYG所属”のAKMUが暴露11月21日、所属事務所YGエンターテインメントは公式立場を通じて、「約6カ月前、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーがAKMUのメンバーであるイ・チャンヒョクとイ・スヒョンの自宅を訪問し、一緒に夕食を共にする場を設けた」と明らかにした。YGエンターテインメントは「AKMUの