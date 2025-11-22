MAMAMOOのファサが、圧巻のパフォーマンスで大きな話題を集めている。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス11月19日、韓国・KBS 2TVで生放送された「第46回青龍映画賞」の祝賀ステージに登場したファサは、ソロ曲『Good Goodbye』を披露した。ステージ上のスクリーンにはミュージックビデオの映像が映し出され、ファサは裸足でウェディングドレスを着用し登場。特有のハスキーボイスと存在感あふれるパフォーマンスで