「家族のためだ」と信じ、仕事に人生を捧げてきた。残業や休日出勤も厭（いと）わず、その結果、高い地位と十分な老後資金を手に入れた。 しかし、65歳で定年を迎え、ふと家庭を顧みた時、そこに待っていたのは、妻や子との“心の距離”と、埋めがたい“孤独”だったとしたら──。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、樋口さん（仮名）の事例とともに「お金」と「家族との絆」という、人生の2つの重要な側面につい