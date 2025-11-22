沖縄県名護市辺野古の大浦湾側米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、政府は11月末にも、辺野古東側の大浦湾で、埋め立て用の土砂投入を始める方向で最終調整に入った。政府関係者が22日、明らかにした。大浦湾では、埋め立て区域を囲む護岸の整備や軟弱地盤の改良工事に既に着手しているが、本格的な埋め立て作業は初めてとなる。埋め立てを巡っては土砂の不足が懸念され、海底に軟弱地盤が広がる大浦