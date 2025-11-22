BASEの完全栄養パン「BASE BREAD」に、人気のあまおう苺フレーバーが定番商品としてリバイバル登場♡1食（2袋）で1日に必要な33種類の栄養素が摂れる全粒粉ベースのマーブルパンは、ふんわりしっとりした食感とフレッシュで甘酸っぱい苺の香りが特徴です。おやつにも食事にも楽しめる、毎日食べたくなるフレーバーにアップデートされました。 1食で33種の栄養素を補える完全栄養