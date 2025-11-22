中国科学普及作家協会は11月21日、2025年全国科学普及創作大会で2025年度の科学啓発キーワードを発表しました。（人工知能の）大規模言語モデル、人型ロボット、インテリジェントエージェント、SF産業など10の言葉が選ばれました。2025年の十大科学啓発キーワードに選ばれたのは「全国科学普及月間」「科学者精神」「大規模言語モデル」「低空域経済」「人型ロボット」「インテリジェントエージェント」「革新的文化」「工業遺産」