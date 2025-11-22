奪三振率は今井を上回る驚異の10.55も、課題の与四球率は5.91日本人左腕最速のMAX160キロを誇る西武・羽田（はだ）慎之介投手が、170キロと世界最速を目標に掲げた。東京・八王子学園八王子高からドラフト4位で入団し4年目のシーズンを終えた21歳は、今年7月14日に東京ドームで行われた日本ハム戦で、自身がマークしていた159キロの記録を1キロ更新。俄然注目度が増している。羽田は21日に埼玉・武蔵丘ゴルフコースで行われた