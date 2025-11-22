「スターバックス」は、11月26日（水）から、ホリデー第2弾として、マシュマロの食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうクリスマスシーズンにぴったりの新作メニューを、全国の店舗で発売する。【写真】クリスマスマーケットの定番！アップルサイダーも用意■マシュマロの食感を堪能今回発売される「スターバックス」ホリデー第2弾は、アメリカで多くの人に楽しまれる焼いたマシュマロのスイーツ“スモア”をイメージ