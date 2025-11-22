ノルディックスキーＷ杯ジャンプが２１日、リレハンメルで開幕。混合団体第１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）で、小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）、丸山希（北野建設）、伊藤有希（土屋ホーム）で臨んだ日本が合計１０３４・０点で優勝した。２位はスロベニア、３位はオーストリア。日本の混合団体の制覇は２０１３〜１４年シーズン以来、１２シーズンぶりの快挙となった。Ｗ杯ジャンプの公式イン