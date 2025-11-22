自身の「学歴詐称疑惑」に起因して市議会から2回にわたり不信任決議を受け失職した静岡県伊東市の田久保眞紀前市長が19日、伊東市内で記者会見を開き、12月7日告示・14日投開票の出直し市長選挙に出馬する意向を表明した。 他に元職の小野達也氏ら5人が立候補を表明しており、混戦が予想され、状況によっては田久保氏が再選する可能性も考えられる。 しかし、元東京都国分寺市議会議員で公職選挙法の専門家である三葛敦志弁護士