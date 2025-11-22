千葉県柏市にあるオーディオハート株式会社が手掛けているのは、ただ座るだけで映画館のような臨場感溢れるサウンドが楽しめる3Dサラウンドチェアスピーカーです。中に入ると音が立体的で映画館そのまま！【11.2chの二人掛けチェアスピーカーVRS-W1】（YouTube）https://youtu.be/Ea7aOwZXEuY一人用のVRS-1が107万8000円（税込）、二人用のVRS-W1が139万7000円という価格ながら、映画好きの興味を引くチェアスピーカーを販売する同