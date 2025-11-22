初の海外公務として、ラオスを訪問していた天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが日本に帰国されました。【映像】ラオスから帰国された愛子さまラオスから帰国した愛子さまは「初めての外国公式訪問でしたが、ラオスの国民の皆様の温かい人柄やお心遣いにより、充実した心に残る訪問となりました」と感想を寄せられました。また、ラオスの不発弾による被害を啓発する施設を訪れたことについて、「約半世紀前に投下された不発弾が