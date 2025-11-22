2025年11月29日放送の「ぶらり途中下車の旅」はりんかい線・埼京線の旅。旅人は、小島奈津子。りんかい線新木場駅〜大崎駅を結び、「東京テレポート」「品川シーサイド」といったウォーターフロントの駅を含む、全8駅を結ぶ路線。車窓からは、海やビル群が望めます。埼京線大崎駅〜さいたま市大宮区の大宮駅までの19駅、全長36.9kmの路線。車窓からは、都心を横断し埼玉へ抜けて行く徐々に変化する景色が楽しめます。JR埼京線とり