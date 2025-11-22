22日、東根市と上山市でクマの目撃があり、警察でパトカーを出して警戒を行っています。 村山警察署によりますと、22日午前9時18分ごろ、東根市神町南の住民から「体長50センチほどのクマらしきものを目撃したと」通報がありました。クマは畑の中にいて南の方に移動したということです。警察でパトカーを出して警戒するとともに、付近の住民に注意を呼びかけています。 また上山警察署によりますと、22日午前8時ごろ