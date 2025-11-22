鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する2026年1月期放送の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、北村有起哉、酒向芳、塚地武雅、ダイアン・津田篤宏の出演が発表された。鈴木演じる2人の主人公・早瀬陸と儀堂歩の人生に深く関わり、物語の“闇”を司る重要人物を演じる。【写真】ダイアン・津田「僕にできる限りの“悪いやつの顔”をしている」『リブート』“闇の勢力”キャスト本作は、嘘と真実が入り乱れ、