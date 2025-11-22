ナイジャ州にあるカトリック校の寮の光景。生徒が拉致される事件が発生した＝ナイジェリア/Christian Association of Nigeriaアブジャ（CNN）ナイジェリア北中部ナイジャ州で21日未明、武装集団が私立のカトリック校に侵入する事件があり、地元警察によると、数百人の生徒が拉致された。ナイジェリアでは相次ぐキリスト教徒への暴力に怒りの声が広がっている。一部の生徒は襲撃時に避難したものの、ナイジェリア・キリスト教協会（