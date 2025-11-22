◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）来春のクラシック路線への登竜門となる東京スポーツ杯２歳Ｓの枠順が１１月２２日、確定した。６月８日の東京で新馬勝ちして、大物感あふれる良血馬ダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は、７枠９番に決定した。６月１５日の阪神で新馬勝ちして以来の一戦で、一族に活躍馬が居並ぶ良血馬サレジオ（牡２歳