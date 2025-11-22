定年退職後、豊かな第2の人生を謳歌できる人と、そうではない人は何が違うのか。作家の楠木新さんは「取材を続けてわかるのは、『定年後』は10年で終わるということだ。70代にもなれば現役時代のことは何の役にも立たなくなる。できるだけ早く『会社員気分』を脱け出すことが重要だ」という――。（第4回／全5回）※本稿は、楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■定年後も「会社員感覚」を抜