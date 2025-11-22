2023年から2024年にかけて放送された「仮面ライダーガッチャード」は、令和の仮面ライダーとしては5作目にあたり、「仮面ライダーフォーゼ」以来となる学園生活を描いている。錬金術によって生み出された101体の人工生命体ケミーを軸にした設定もユニークだった。高校生で錬金術師見習いの主人公・一ノ瀬宝太郎／仮面ライダーガッチャードを演じたのは、本作が初主演となった本島純政。当時は芸能界デビューしたての18歳でフレッシ