和歌山電鉄は貴志駅の２代目ネコ駅長「ニタマ」が２０日に死んだと発表しました。１５歳のメス猫「ニタマ」は２０１５年に初代たま駅長の後を継いで貴志駅の２代目駅長に就任。愛らしい姿で和歌山電鉄のＰＲに貢献し、２０２２年には社長代理や貴志駅たま神社宮司の職にも就いていました。和歌山電鉄によりますと、「ニタマ」は先月下旬から食欲が低下し、ここ数日は昏睡状態に。２０日に一言「ニャー」と鳴いて息を引き取