大阪府藤井寺市で死亡ひき逃げ事件を起こして逮捕された男らが、別の場所で傷害事件に関与し、逃走中だった可能性があることが分かりました。２０日未明、藤井寺市の交差点で軽乗用車と乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた柏原市の会社員・草壁勝敏さん（５７）が死亡しました。警察は乗用車を運転していた大阪狭山市の山内瞭斗容疑者（２１）をひき逃げなどの疑いで逮捕。山内容疑者は容疑を認めているということです。