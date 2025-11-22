Binance Japan（バイナンスジャパン）とPayPayは、暗号資産取引と「PayPayマネー」の連携サービスを開始した。Binance Japan販売所のモバイル版およびWeb版のどちらにも対応する。 今回の連携で、Binance Japanの暗号資産現物取引（販売所）で、PayPay残高の「PayPayマネー」を使った暗号資産の購入や売却代金をPayPayマネーとしてチャージが可能となった。 ユーザーは