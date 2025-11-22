◇イングランド2部ブラックバーン 2―1 プレストン（2025年11月21日英国・プレストン）19位ブラックバーンのMF森下龍矢（28）が敵地で行われた4位プレストン戦で決勝アシストを記録した。1―1の後半17分に左寄りの位置からFKでキッカーを務め、ファーサイドへの正確なキックでFWグジョンセンの勝ち越しヘディング弾を演出。2戦ぶりの勝利に貢献した。森下は今夏、レギア・ワルシャワ（ポーランド）から加入。ここまで