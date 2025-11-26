◆ANAインターコンチネンタルホテル東京のスイーツビュッフェとパリ発香水ブランド「ロジェ・ガレ」がコラボ華やぐ季節に、ANAインターコンチネンタルホテル東京「ブリュワーズ コーヒー＆バー」で楽しむ限定ビュッフェが登場。2025年11月1日（土）から2026年1月4日（日）はフランスの香水ブランド「ロジェ・ガレ」コラボがテーマ。赤と黄色の鮮やかなフィナンシェや、編集部を魅了した「イチジクタルト」など、絶品スイーツをご紹