【リレハンメル（ノルウェー）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは２１日、ノルウェーのリレハンメルで開幕し、混合団体第１戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）で丸山希（北野建設）、二階堂蓮（日本ビール）、伊藤有希（土屋ホーム）、小林陵侑（チームＲＯＹ）の順に飛んだ日本は、合計１０３４点で優勝した。日本のＷ杯混合団体優勝は２０１３年１２月のリレハンメル大会以来２度目