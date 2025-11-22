現地時間21日、ロサンゼルス・ドジャースがエバン・フィリップス投手（31）に対する来季契約を提示せず、ノンテンダーとしたことをMLB公式サイトが報じた。フィリップスは2015年のドラフトでブレーブスに入団し、2018年にMLBデビュー。2021年途中からドジャースに加入すると、翌2022年には自己最多の64試合に登板して防御率1.14とブレークを果たした。2024年まで3年連続で60試合登板をクリアし、同期間で通算44セーブを記録。