俳優の鈴木福が２１日放送の「Ａ―ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、亀梨和也との秘話を明かした。鈴木は亀梨と２０１１年に「妖怪人間ベム」（日本テレビ系）で共演。亀梨について「（共演した時に）大好きで憧れの人になってからずっとですね。いつまでも憧れでいてくれるので、本当にすごい」と語った。妖怪人間の撮影中には鈴木が「もんじゃ焼きを食べたい」と言うと亀梨が「じゃあやろうよ」と言って、ホットプレ