タレントの中山秀征が２２日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜午前５時５５分、日曜午前７時３０分）に出演。お別れ会が行われた長嶋茂雄さんへの思いを語った。番組では６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋さんの「お別れの会」を報道。イチローや大谷翔平がＶＴＲでコメントを寄せたことなどを報じた。中山は「僕らの世代もそうですし、僕らの先輩の世代もそうですけど、そして、いまのこうい