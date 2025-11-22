２１日、ハドリー氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京11月22日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は21日、米元国家安全保障問題担当大統領補佐官でシンクタンク「アトランティック・カウンシル」執行副議長のスティーブン・ハドリー氏一行と北京の人民大会堂で会見した。２１日、北京の人民大会堂で行われた会見の様子。（北京＝新華社記者／劉彬）