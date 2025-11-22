MLBは21日（日本時間22日）、メジャー出場の前提となる40人枠で年俸調停の権利を持つ選手に来季契約の意思を示す期限を迎え、新たに66選手がFA（ノンテンダーFA）となった。ノンテンダーFAとなった主な選手は23年にリーグ2位の39本塁打を放ち、球団初のワールドシリーズ制覇に貢献したレンジャーズのアドリス・ガルシア。ドジャースの守護神として21年から5年間で通算45セーブを挙げたエバン・フィリップス。23年シルバースラ